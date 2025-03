Misja o kryptonimie "Czako". "Po raz pierwszy hospitalizujemy pacjenta, który jest ze swoim towarzyszem"

Pan Artur bez niego nie dałby sobie rady. Dyrekcja medycznej placówki musiała bardzo się postarać, by go przyjąć. Czako to pies przewodnik. Jest teraz ze swoim niewidzącym panem w jednoosobowej sali dzięki życzliwości personelu i pacjentów. A historia będzie miała ciąg dalszy.

Pięcioletni labrador Czako to nie tylko pies przewodnik. - To przyjaciel, to towarzysz, to serduszko - przyznał Artur Adamczyk.