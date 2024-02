Miś UśMich pozostanie symbolem Suwałk. Nowe logo poszło do kosza, ale pieniądze zostały wydane

Już następnego dnia władze zmieniły zdanie i ogłosiły, że Miś UśMich jednak zostaje - nowe logo trafiło zatem do kosza. - To chyba pierwszy raz w historii naszego miasta zdarzyło się, że akt prawny obowiązywał niespełna 24 godziny - mówi Karol Korneluk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Suwałki, kandydat na prezydenta Suwałk. Warto dodać, że nowe logo miasta zostało kupione za ponad 48 tysięcy złotych.

Co z pieniędzmi?

Mieszkańcy pytają: gdzie są pieniądze. Prezydent miasta szybką zmianę decyzji tłumaczy tak: "widząc, jak silną więź do tej sprawy przykładają mieszkańcy, uznałem, że to Wy, drodzy Suwalczanie, zdecydujecie, jakie będzie nowe logo Suwałk. Jeszcze raz podkreślę, że Miś UśMich zostaje z nami na zawsze, a ja to Państwu gwarantuję, gdyż sam jestem z nim bardzo związany" - przekazał Czesław Renkiewicz.

Pojawia się pytanie - czy nie można było najpierw mieszkańców zapytać, a potem decydować? - To było niepotrzebne, no bo u nas był znany biały niedźwiedź, miś. Bo jesteśmy biegunem zimna i on już tutaj od lat był - wyjaśnia jedna z osób. - Niebo płacze nad tym, że mogło być coś takiego, że to logo mogło odejść w niepamięć. I nie róbmy tego, zachowajmy tę pewną tradycję - apeluje Karol Korneluk.