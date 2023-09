Minister sprawiedliwości nie będzie respektował postanowienia sądu. "Ma wizję sądów rodem z Białorusi lub Rosji"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postanowił demonstracyjnie zignorować postanowienie sądu w sprawie zakazu mówienia o Agnieszce Holland . - Będę mówił prawdę, niezależnie jakie rozstrzygnięcia miałyby tutaj zapadać. Dlatego że żaden sąd na świecie nie może zakazać komukolwiek, w tym mnie, mówić prawdy - oświadczył Zbigniew Ziobro. - To było postawienie granic w zakresie obrażania naszej klientki, jak i jej twórczości i porównywania jej do reżimów autorytarnych - odpowiada Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka z Fundacji "Wolne Sądy".

- Wyrok sądu to nie jest sąd ostateczny. My musimy mieć przed sobą perspektywę sądu ostatecznego. To jest najważniejszy sąd - komentował działania prawników reżyserki Ziobro. - Musimy mieć na uwadze sąd ostateczny, który będzie rozstrzygał także o tym, czy ktoś wykonuje, czy nie, decyzje i postanowienia sądu - komentuje słowa ministra Mariusz Krasoń, wiceprezes Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia".

To, co mówi i co robi, a raczej czego nie robi minister sprawiedliwości, jak podkreśla Sylwia Grzegorczyk-Abram, to cios w trójpodział władzy i polityczna anarchia. - (Zbigniew Ziobro - przyp. red.) stawia siebie w pewnym sensie ponad prawem, a nikt nie powinien być ponad prawem. Nawet, a może przede wszystkim, minister sprawiedliwości - ocenia.