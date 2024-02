Pałac Saski będzie odbudowany i to szybko - tak mówi minister kultury. Kiedyś to był jeden z najpiękniejszych pałaców Warszawy i od niemal dokładnie 100 lat jego częścią jest Grób Nieznanego Żołnierza. O jego powojennej odbudowie mówiono już dawno, ale realne staje się to dopiero teraz.

Co dalej z odbudową Pałacu Saskiego? Minister kultury krytykuje poprzedni zarząd spółki za to, że nie był w stanie zabezpieczyć piwnic. Zapowiada także, że zostanie on odbudowany. Były już minister kultury Piotr Gliński zarzuca Sienkiewiczowi kłamstwo i kradzież czyjejś pracy. - W nagraniu ministra Sienkiewicza znalazły się jakieś niepotrzebne złośliwości. Zamiast podziękować tym, którzy rozpoczęli coś, co on chce skończyć - mówi Jarosław Sellin z PiS.