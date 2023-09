Minister Rau do dymisji? Tego oczekuje opozycja w związku z aferą wizową. "Mafie mogły na tym zarabiać"

W kampanii wyborczej sensacją stało się zdjęcie z Nigerii, a na nim tłum ludzi w kolejce do polskiej placówki - i to jest teraz najsłynniejsza ilustracja afery wizowej. W MSZ nie ma już ministra Piotra Wawrzyka, ale opozycja przekonuje, że nie powinno też być ministra Zbigniewa Raua.

Premier Mateusz Morawiecki nie komentuje sprawy wydawania wiz obywatelom Azji i Afryki, choć to on osobiście straszył imigrantami, sugerując, że popełniają przestępstwa i napadają na kobiety. - To jest wielkie niebezpieczeństwo. Gwałty, rabunki, morderstwa. Oni chcą zgotować wam piekło - ostrzegał premier.

Tymczasem na zagranicznych stronach użytkownicy publikowali dokładne instrukcje, co i jak robić, żeby dostać wizę czy pozwolenie na pracę w Polsce. - Rząd PiS zaprosił do Polski 250 tysięcy imigrantów z państw Azji i Afryki w ciągu ostatniego 2,5 roku - wskazuje Jan Grabiec, poseł Platformy Obywatelskiej.

Polska potrzebuje rąk do pracy, więc ogólnie nic w tym złego, gdyby nie to, że PiS jednocześnie nie prowadziło kampanii pełnej strachu oraz oskarżeń wobec tych ludzi i gdyby nie nadużycia. - Istnieje i istniał czarny rynek sprzedaży wiz - informuje Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej.

Na jednym ze zdjęć z ogólnodostępnego serwisu internetowego w opcji street view, czyli podgląd ulicy, widać polską placówkę w Nigerii i tłum ludzi z kopertami czy teczkami w rekach. Przy zdjęciach jest data sprzed dwóch lat. Po co stała ta kolejka? Chcieliśmy o to zapytać ambasadę, ale cały dzień nikt nie odbierał telefonu.

Pisma do ministra spraw zagranicznych

Opozycja cytuje pismo wiceministra rolnictwa z rządu PiS-u do ministra spraw zagranicznych z PiS-u w sprawie "podjęcia działań w celu umożliwienia przyjazdu cudzoziemców do prac w polskich gospodarstwach", a także listy do ministra Zbigniewa Raua, w których pracodawcy skarżą się, że system wizowy był celowo blokowany, by formalności można było załatwić tylko po wpłaceniu łapówki. W afrykańskiej prasie wzmianki o korupcji pojawiały się już dwa lata temu.