Mieszkańcy Radomina zainscenizowali Powstanie Warszawskie. "W tym roku mamy wykopane kanały"

Warszawa co roku zamiera 1 sierpnia o godzinie 17, by uczcić pamięć uczestników Powstania Warszawskiego. Obchodom rocznicy towarzyszą najróżniejsze imprezy okolicznościowe. Coraz częściej także poza stolicą. Między innymi w Radominie.

Trzeci raz park wiejski w miejscowości Radomin zamienia się w Warszawę, która idzie na barykady. - Przywozimy gruz, usypujemy go, kopiemy kanały. W tym roku mamy wykopane kanały - mówi Dawid Stachowski, reżyser inscenizacji Powstania Warszawskiego w Radominie. W akcji bierze udział 40 aktorów-amatorów. To zwykli mieszkańcy i uczniowie. Pani Beata, która jest nauczycielką, uległa ich prośbom. To będzie jej powstańczy debiut. - Nie wiem, czy bym się zaangażowała, bo chyba by mnie trema zjadła - przyznaje Beata Kowalska. To niełatwe, by wejść w rolę prawdziwych bohaterów.