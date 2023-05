Mieszkańcy Elbląga nie chcą sprzedać portu rządowi. "To jest nokaut"

czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny stał się przedmiotem przedłużenia walki politycznej wewnątrz obozu rządowego. I to jest tragiczne - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. Jego zdaniem "to, co się dzieje w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, przekłada się automatycznie na działania Trybunału". - Nie ma żadnego Trybunału, pozostał budynek - komentował Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej.