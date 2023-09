Miesiące oczekiwań na konsultację psychiatryczną dla dzieci. "Profilaktyka w naszym kraju raczkuje"

Osiem długich miesięcy - tyle średnio musi czekać dziecko na pomoc psychiatry. Są miejsca, gdzie można się zapisywać na rok 2030. Lekarze alarmują, że zdecydowanie za mało jest specjalistów, placówek i łóżek dla potrzebujących. Na leczenie prywatne stać nielicznych.

W kolejce po pomoc psychiatryczną dla dziecka trzeba czekać miesiącami. Fundacja GrowSpace sprawdziła, ile dokładnie. - Średni czas oczekiwania w Polsce na konsultację psychiatry dziecięcego to 238 dni - przekazuje Dominik Kuc, Fundacja GrowSpace. To osiem miesięcy czekania, któremu nierzadko towarzyszy lęk i strach.

Fundacja GrowSpace sprawdziła, ile trzeba czekać na konsultację psychiatryczną Fakty TVN

Aktywiści fundacji sprawdzili, że są miejsca, gdzie czekać można naprawdę długo. - 2030 rok to już na spokojnie można dziecko umawiać do psychiatry dorosłego, a nie do psychiatry dziecięcego - komentuje Dominik Kuc. Gdy dziecko jest w kryzysie, czekać nie można. - Zbyt późna diagnoza, to zwykle już jesteśmy na takim etapie zaburzenia, gdzie trudniej jest osiągnąć zdrowie - tłumaczy profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Bywa, że to już nie kwestia zdrowia, a życia. - Nie powiemy myślom samobójczym "weźcie uspokójcie się na dwa lata. Chcesz się zabić? No poczekaj dwa lata, wtedy masz wizytę" - uważa Magdalena Tomaszek, mama szukająca terminu wizyty u psychiatry dla dziecka.

Dwa lata od początku reformy psychiatrii dziecięcej. "To jest doskonały krok naprzód, ale tylko krok" Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24

Optymizm resortu

Ministerstwo Zdrowia informuje, że "jest coraz więcej lekarzy psychiatrów dla dzieci i młodzieży oraz lekarzy w trakcie tej specjalizacji". "Od 2022 r. liczba: lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży wzrosła z 494 do 543. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży wzrosła z 236 do 312" - informuje we wpisie w mediach społecznościwych resort i dodaje, że zgodnie z wytycznymi WHO na sto tysięcy dzieci powinno przypadać dziesięciu psychiatrów i tak jest.

Reforma psychiatrii dziecięcej trwa, jest "w stanie permanentnej przebudowy" i zakłada pomoc trzystopniową - tak, by reagować, zanim dziecko będzie potrzebowało całodobowej opieki szpitalnej. - Profilaktyka w naszym kraju raczkuje, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć - uważa doktor Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. - Większość (pacjentów - przyp. red.), gdyby właśnie otrzymała pomoc znacznie wcześniej, to nie musiałaby korzystać z opieki na tych poszczególnych poziomach referencyjnych - dodaje.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych lub trudności psychicznych, sięgnij po profesjonalną pomoc psychiatryczną, psychologiczną bądź psychoterapeutyczną. Tutaj znajdziesz bezpłatną, profesjonalną pomoc dla dzieci i osób dorosłych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zawsze dzwoń na numer 997 lub 112.

Źródło: Fakty TVN