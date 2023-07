Morawiecki straszy przymusem przyjmowania uchodźców "Premier polskiego rządu jest kłamcą"

Od tygodni to PiS straszy Polaków uchodźcami. Premier w internecie przy demonicznej muzyce zestawia zdjęcia z zamieszek we Francji z pięknymi obrazkami z polskich miast i pisze: "nie chcemy takich scen na polskich ulicach". Rządowa telewizja od kilku dni niemal bez przerwy pokazuje zdjęcia z Francji i łączy je z debatą o uchodźcach. - To jest szczególnie obrzydliwa gra wyborcza PiS-u - jest zdania Robert Tyszkiewicz, poseł PO. Pretekstem są unijne negocjacje dotyczące nowej polityki migracyjnej. Negocjacje, o których premier w sobotę w Kościerzynie mówił, że nie zgodził się na dyktat, który płynie z Unii. Mateusz Morawiecki znów mówi o rzekomym przymusie przyjmowania przez Polskę uchodźców i znowu straszy. Tak jak prezes Kaczyński na spotkaniu Klubów "Gazety Polskiej". - Premier brnie w te kłamstwa dalej. Dlaczego? Bo jest kłamcą. Premier polskiego rządu jest kłamcą - alarmuje Cezary Tomczyk, poseł PO.

Polska już jest presją migracyjną

Unijny pomysł relokacji uchodźców zakłada solidarność między krajami. Owszem, mówi, że kraje albo przyjmą część azylantów, albo wesprą finansowo te kraje, w których uchodźcy już są. Tyle, że kraje pod tak zwaną "presją migracyjną" z tego mechanizmu będą zwolnione, czyli na przykład Polska i Czechy. - Polska gości milion uchodźców z Ukrainy. To Polska mogłaby korzystać na europejskiej solidarności i do niczego nie będzie zmuszana - mówi Ylva Johansson, komisarz UE ds. wewnętrznych. Jednak PiS dalej opowiada swoje i straszy uchodźcami. - To jest grubymi nićmi gra szyta po to, żeby was nastraszyć - ostrzega Robert Biedroń, europoseł Nowej Lewicy.