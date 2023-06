Kraków, Częstochowa, Paryż i Waszyngton. Manifestacje i pikiety w Polsce i za granicą

czytaj dalej

Ponad 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas zbiórki pieniędzy na pogrzebie Kacpra Tekielego, tragicznie zmarłego męża Justyny Kowalczyk. To właśnie ona poprosiła, by na pogrzeb zamiast kwiatów przynieść datek na schronisko "Promyk" w Gdańsku. Zwierzaki dostaną to, co im najbardziej potrzebne.