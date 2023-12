Manifestacje w obronie sądów, praw kobiet czy wolnych mediów. Przez ostatnie lata w Polsce dochodziło do wielu protestów

czytaj dalej

Posłowie Bartosz Arłukowicz (KO) i Arkadiusz Mularczyk (PiS) skomentowali zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który zaraz po odśpiewanym hymnie wszedł bez trybu na mównicę i nazwał wybranego chwilę wcześniej przez Sejm na premiera Donalda Tuska "niemieckim agentem". - Nie widzę żadnego powodu, żeby miał prawo wkraczać na mównicę w dowolnym momencie i mówić, że wie, że ktoś jest niemieckim agentem. Jak wie, to może pora, by opowiedzieć to w prokuraturze? - pytał Arłukowicz. - Nie bądźmy dziećmi, Donald Tusk dobrze wiedział, co robi - stwierdził Mularczyk.