Małe dzieci z wadami serca dostały drugą szansę dzięki "medycynie spersonalizowanej"

Lekarze Wojciechowi Augustyniakowi dwa tygodnie temu wszczepili zastawkę płucną na wymiar. Chłopiec miał wadę wrodzoną. - Miał specjalnie skonstruowaną zastawkę pod wymiar, to, można powiedzieć, była taka medycyna spersonalizowana - wyjaśnia prof. Tomasz Moszura, kardiolog z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dzięki temu chłopiec już wrócił do domu.

- Dostałam od rana skurczy, krwotoku. Pojechałam do Piotrkowa, gdzie przekierowali mnie do Matki Polki i dzięki temu mój syn żyje - wspomina pani Sylwia Ciołak, matka Karola. - Z tego, co wiem, to był pierwszy zabieg w Polsce u tak małego dziecka, bo to był wcześniak w 32. tygodniu ciąży z masą urodzeniową 1500 gramów - dodaje dr Paweł Dryżek, kierownik Pracowni Hemodynamiki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.