Mając dzieci, należy zamykać okna w domu. Ciekawość malucha może doprowadzić do tragedii

2 lipca w Katowicach z okna na trzecim piętrze budynku mieszkalnego wypadł 2,5-letni chłopiec. Przeżył, ale z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie jego stan poprawia się. Policja apeluje: mając dzieci w domu, zadbajmy, żeby okna i drzwi były zawsze zabezpieczone, to sprawa życia i śmierci. Historie ku przestrodze.

- Kiedy kobieta przewijała najmłodsze z dzieci, w tym momencie chłopiec wypadł z okna, z trzeciego piętra. Praktycznie w tej samej chwili rodzice wrócili do mieszkania, to oni wezwali karetkę pogotowia - relacjonuje kom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy z Komendy Miejskiej w Katowicach.

Im cieplej na dworze, tym więcej takich wypadków

Dorośli muszą stawiać dzieciom granice

- Dzieci rozwijają się bardzo szybko i naprawdę rodzice nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że dziecko w pewnym momencie może zrobić coś, czego do tej pory nie zrobiło - zwraca uwagę Czesław Michalczyk, psycholog.

- Co mi przychodzi do głowy, to być przy tym dziecku i cały czas zwracać na nie uwagę, a nie zostawiać je same sobie i nie wychodzić do drugiego pokoju, żeby coś zrobić, tylko być cały czas - mówi pani Justyna, mieszkanka Krakowa.