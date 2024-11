Ma zniszczone dłonie, ramiona, plecy i klatkę piersiową. 9-letni Olek potrzebuje pomocy

Stała, cotygodniowa rehabilitacja i perspektywa jeszcze co najmniej siedmiu operacji. Do tego specjalne ubranie, dzięki któremu życie z potężnymi bliznami jest życiem bez bólu. Po koszmarnym wypadku 9-letni Olek ma tylko jedno marzenie: chce wyzdrowieć. Można mu w tym pomóc.

Po 9-letnim Olku na pierwszy rzut oka nie widać, że miał ciężki wypadek. Jednak za jego uśmiechem kryją się ból i cierpienie. Chłopiec w rozmowie z reporterką "Uwagi!" TVN wyznał, że nie czuje się do końca zdrowym, a jego marzeniem jest właśnie wyzdrowieć.

- Z chwilą, kiedy Aleksander rośnie, co widać na odcinku lędźwiowym, tu wszystko ciągnie, dlatego Aleksandrowi sprawia to ból, bo to jest wszystko poprzyczepiane. Pracujemy nad tym, żeby to wszystko rozruszać - informuje Małgorzata Jankowiak, rehabilitantka Olka.

Chłopiec trzy lata temu uległ poparzeniu. Ma zniszczone dłonie, ramiona, plecy i klatkę piersiową. Lekarze dawali mu jedynie 20 procent szans na przeżycie. Do dziś nie wiadomo, jak do tego doszło. Jedno jest pewne: w momencie wypadku Olek był pod opieką matki. Prokuratura wszczęła postępowanie, ale śledztwo umorzono. Teraz chłopcem opiekują się ojciec i jego partnerka.

Pomoc dla chłopca

Ojciec chłopca w rozmowie z reporterką "Uwagi!" TVN wyznał, że ma duży żal do matki chłopca. Z kolei jego partnera przyznała, że chcieliby poznać okoliczności wypadku. - Na pewno to nic nie zmieni, ale może by to dało zamknięcie tej sytuacji, że byśmy znali prawdę - zaznaczyła Aleksandra Towpik.

Walka o wyjaśnienie przyczyn tego tragicznego wypadku zakończyła się niepowodzeniem. Sukcesem natomiast mogą zakończyć się starania o poprawę jakości życia dorastającego chłopca.

Olek, ze względu na blizny, musi nosić koszulę uciskową uszytą na miarę z biomateriałów. Roczny koszt takiej ręcznej produkcji to kilka tysięcy złotych. - Użytkujemy takie ubranko około trzech miesięcy do pół roku, ponieważ ono się niszczy w miarę użytkowania. Pacjent nosi je 24 godziny na dobę. Zdejmujemy je tylko do kąpieli, rehabilitacji i masażu - wyjaśnia Agata Wlazeł z firmy Tricomed.

Żeby nie dochodziło do zesztywnień blizn, chłopiec musi być rehabilitowany co najmniej raz w tygodniu. Czeka go poza tym jeszcze minimum siedem zabiegów operacyjnych związanych z usuwaniem blizn. Włączenie się w akcję pomocy podopiecznym Fundacji TVN jest proste – wystarczy wysłać SMS-a (wiadomość na numer 7356 o treści POMAGAM - 3,69 PLN z VAT).

Źródło: Fakty TVN