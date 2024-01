Łukasz Szumowski odwołany z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Dobrze to przyjął

czytaj dalej

Przynoszą wstyd, a nie dary - mówią Hiszpanie, krytykując tradycję Orszaku Trzech Króli. Zwyczajowo jeden z nich otrzymuje karykaturalne przebranie i udaje czarnoskórego, a do niego dołączają setki królewskich paziów, co nawiązuje do czasów kolonialnych. Tego nie było w Nowym Testamencie, za to w okolicach Walencji przekazywane jest jako zwyczaj z pokolenia na pokolenie.