Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma nową bazę na lotnisku w Babicach. Przez 20 lat zmieniło się wiele

Przy wypadkach i nagłych zdarzeniach są niezastąpieni. Teraz ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego mają nową bazę na lotnisku w Babicach. LPR ma się czym pochwalić, bo ostanie lata to duże zmiany na plus.

Nowa centralna baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w warszawskich Babicach została otwarta z pompą. Do tego pozostałe nowoczesne bazy w całym kraju i flota 27 śmigłowców oraz czterech samolotów. Tak jest teraz w LPR, a jak było 20 lat temu? Dominowały stare radzieckie śmigłowce - nadające się już wtedy do muzeum, nie mogące latać po zmroku - i rozlatujące się bazy.

- To, co się tutaj wydarzyło, ten przeskok cywilizacyjny, to jest wysiłek całej tej organizacji, tych wszystkich ludzi, którymi miałem zaszczyt przez 16 lat kierować - mówi prof. Robert Gałązkowski, były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Lista tych, którzy przyczynili się do tego niezwykłego rozwoju podniebnego pogotowia, jest długa, ale warto wymienić przynajmniej ekipę specjalistów, która we współpracy ze Szwajcarami zaprojektowała wyposażenie dla polskich eurocopterów.

MZ kupi kolejne śmigłowce

Zakup śmigłowców spowodował rewolucję w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Teraz już niemal przy wszystkich w Polsce są lądowiska dla śmigłowców i jest ich prawie trzysta. Dwie dekady temu było zaledwie kilka lądowisk: w Warszawie trzy, w Krakowie bez nowoczesnego oświetlenia, a w Łodzi tylko jedno, i to bez atestów, przy Centrum Zdrowia Matki Polki. Pieniędzy na nowe lądowiska to nie było, dlatego nie dziwi, że Szpital Kopernika w Łodzi zaczął sprzedawać cegiełki na budowę jednego.

Ministerstwo Zdrowia kupi sześć kolejnych śmigłowców, które będą mogły zabrać dwóch pacjentów i sprzęt ECMO. - To, co jest przeskokiem niezwykle istotnym przy zakupie większych maszyn, to dużo większy zasięg, bo te śmigłowce na jednym tankowaniu będą mogły operować do 400 kilometrów - wyjaśnia Gałązkowski.