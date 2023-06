Lionel Messi rozpoczyna karierę w USA

czytaj dalej

U progu sezonu wakacyjnego ratownicy ruszają z apelem o rozsądek i rozwagę, i z przypomnieniem, że alkohol i kąpiel to fatalne połączenie. To zasady - wydawałoby się - powszechnie znane. Statystki mówią jednak coś innego. Jak pomóc tonącej osobie? Należy najpierw wezwać pomoc, a potem - jeśli to możliwe - podać jej coś, co pomoże jej utrzymać się na powierzchni. Nie należy podawać jej ręki, jeśli się nie jest przeszkolonym.