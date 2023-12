Liczą, że zmieni urząd Rzecznika Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak rozpoczyna kadencję

Moniki Horny-Cieślak na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka najbardziej chcieli nie politycy, a dzieci. Kilkanaście minut po złożeniu ślubowania w Sejmie ogłosiła swoją pierwszą decyzję. - To jest powołanie mojego zastępcy. Młodej osoby, społecznika, osoby, która ma niesamowite serce, piękny umysł, jest niezwykła. Tą osobą jest Janek Gawroński - przekazała.

W ciągu ostatnich miesięcy Monika Horna-Cieślak angażowała się w sprawę śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Jako współautorka tak zwanej ustawy Kamilka wprowadziła do polskiego systemu prawnego nowe rozwiązania, mające poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. - Sprawa Kamilka będzie taką sprawą, do której ja osobiście będę chciała się przyłączyć do postępowania - zapowiada nowa Rzeczniczka Praw Dziecka.