"Lex Tusk" z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. "To jest absolutne zniszczenie wszystkiego, co w jakimś stopniu osiągnął"

- Jest mi wstyd za taką osobę, która u mnie robiła doktorat - mówi promotor Andrzeja Dudy profesor Jan Zimmermann z Katedry Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tego prezydent mógł się spodziewać, bo to nie pierwsza tak ostra krytyka ze strony jego promotora. Profesor Zimmermann jednoznacznie rozdziela ocenę osobistej - jak mówi - decyzji prezydenta i samej ustawy. - To, co zrobił (prezydent - przyp. red.), jest haniebne. To, co zrobił, jest fatalne. To jest absolutne zniszczenie wszystkiego, co w jakimś stopniu osiągnął w swojej karierze. Przekreślił to wszystko. Ta ustawa jest przez to niemoralna, że ona godzi wprost w opozycję. Że ona przed wyborami chce tę opozycję zniszczyć - dodaje profesor Zimmermann.