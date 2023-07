"Lex Czarnek" wraca jako projekt obywatelski. Ustawa została skierowana do prac w komisji

Tablica z hasłem "lex Czarnek out" miała wylądować już w koszu, ale wszystko wskazuje na to, że może się przydać ponownie.

W środku wakacji, gdy szkolne korytarze świecą pustkami, do Sejmu trafił projekt ustawy, który - zdaniem nauczycieli i ekspertów - ograniczy obecność organizacji pozarządowych w szkołach. Projekt już został nazwany "lex Czarnek 3.0", bo do poprzednich dwóch ustaw, zawetowanych przez prezydenta, były te same zastrzeżenia. Tym razem nie jest to jednak projekt rządowy czy poselski - to projekt obywatelski.