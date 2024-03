Lekarze w Warszawie w krótkim czasie przeszczepili serca u trzech niemowlaków. "Dla mnie to kosmos"

czytaj dalej

Rozumiem, że Patryk Jaki chce być bardzo wyrazisty w swoich poglądach. Ma do tego prawo, aczkolwiek ja bym go zachęcał, dla dobra całego obozu, aby te dywagacje zostawił na restaurację sejmową - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł PiS Marcin Przydacz. Odniósł się do wypowiedzi europosła, który krytykował między innymi Mateusza Morawieckiego. Zdaniem posła KO Michała Szczerby "chodzi wyłącznie o walkę o miejsca na liście do Parlamentu Europejskiego".