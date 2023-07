Lato 2023. Ostrzeżenia przed upałami i apele o bezpieczeństwo nad wodą

Gaszenie pożaru utrudniała wysoka temperatura.Już jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. - To gorące zwrotnikowe, afrykańskie powietrze, które zalega nad Europą Zachodnią, będzie również docierać do Polski przez najbliższych kilka dni - informuje Tomasz Zubilewicz z tvnmeteo.pl.

W środę na południu kraju temperatury mają sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. - My się nie urodziliśmy do takich upałów. Kiedyś pamiętam 26 stopni Celsjusza to było multum upału, a teraz 35, 36, to my to źle znosimy - mówi jeden z turystów.