Kupił swojej partnerce tabletki poronne, trafił na ławę oskarżonych. "Te osoby miały bardzo dużego pecha"

W życiu są narzeczeństwem, ale na sali sądowej musieli siedzieć osobno. Wszystko przez to, że oskarżony pomógł swojej partnerce. Para ma dwójkę dzieci. Gdy okazało się, że w drodze jest kolejne, on się ucieszył, ale ona powiedziała, że nie da rady. Poprosiła go o tabletki poronne. On ją zrozumiał i tabletki dla niej kupił. - Rzadko się zdarza sytuacja, kiedy bronię w sprawie, w której jestem przekonany, że gdybym sam osobiście był na miejscu pana Grzegorza, to zachowałbym się dokładnie tak samo jak on - przyznaje Jerzy Podgórski, pełnomocnik oskarżonego.