Wcześniej tą drogą szli przywódcy reżimów totalitarnych. Nazywając swoich przeciwników robactwem, usprawiedliwiali w ten sposób użycie wszelkich metod, by się ich pozbyć. Takie odczłowieczające porównania padły w czasie przemówienia Donalda Trumpa z okazji Dnia Weterana. Trump nie po raz pierwszy radykalizuje język kampanii wyborczej, sprowadzając go do poziomu gry na najniższych instynktach, ale dopóki słupki jego popularności rosną, nikt o konserwatywnych poglądach nie może sobie pozwolić na to, by zaproponować wyborcom Republikanów inną drogę.