Krem z filtrem, nakrycie głowy i regularne badania. Lekarze radzą, jak chronić skórę przed czerniakiem

czytaj dalej

W tym czasie, kiedy ludzie Prigożyna byli w połowie drogi do Moskwy, to polski rząd był w Bogatyni, na samym zachodnim krańcu Rzeczypospolitej. Podczas wiecu politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o silnej Polsce i wrogu, który może nam zagrażać. W to miejsce nie wskazywali Rosji, a Niemcy, co nie dziwi już polityków opozycji.