Suwerenna Polska coraz ostrzej bije w Morawieckiego. W PiS-ie tylko Dworczyk głośno broni byłego szefa

Jeśli były minister rolnictwa z PiS-u odważył się mówić o upadłym micie Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy, że Zjednoczona Prawica ma duży problem z jednością. Wcześniej działania swojego koalicjanta krytykował Patryk Jaki z Suwerennej Polski. - Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo - mówił europoseł.