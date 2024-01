Komisja Europejska przedstawiła projekt umowy handlowej z Ukrainą

Jest projekt umowy o handlu z Ukrainą i są w nim mechanizmy ochronne na wypadek zakłóceń na rynku rolnym. To już nie jest tylko problem Polski, Słowacji czy Rumunii - także Niemców i Francuzów. W czwartek w Brukseli początek ważnego szczytu - stawką są miliardy euro pomocy dla walczącej Ukrainy.

Zablokowane autostrady, dojazdy do lotnisk, stacji benzynowych i magazynów - oblężenie Paryża przez francuskich rolników trwa, a ich gniew na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kampanii do europarlamentu zmusił francuskie władze do działania. - W czwartek spotkam się z szefową Komisji Europejskiej, bo poprosiliśmy o bardzo konkretne rzeczy w sprawie rolników. Po pierwsze jasne zasady importu z Ukrainy, bo na dziś zarówno ilość, jak i jakość tych produktów, destabilizuje rynek europejski - zakomunikował Emmanuel Macron.