Komentarze z zagranicy. "Polska może znowu stać się liczącym się graczem w Unii Europejskiej"

Tuż po wyborach 15 października jeden z najsłynniejszych brytyjskich historyków Timothy Garton Ash mówił w "Faktach po Faktach", że francusko-niemiecka współpraca, która zazwyczaj była motorem Unii, nie funkcjonuje teraz tak dobrze i Polska w roli lidera jest po prostu Europie potrzebna. Co dzisiaj świat mówi o Polsce?

Koniec autorytarnych rządów, dobra wiadomość dla Polski i Europy - to przeważający ton zagranicznych komentarzy. BBC stwierdza, że ponowny wybór Donalda Tuska na premiera "położy kres ośmioletnim rządom populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, która wielokrotnie ścierała się z Brukselą", a "The Guardian" pisze, że "znany wśród przyjaciół ze swojej odwagi" i potwornego uporu Tusk będzie dążyć do przeprowadzenia reform w obliczu podzielonego elektoratu i wrogiego prezydenta. W Berlinie mowa o zerwaniu z demonizowaniem sąsiadów.

- Są nadzieję związane z tą zmianą władzy w Polsce na poprawę stosunków polsko-niemieckich, które w ostatnich latach były złe, no, nie okłamujmy się, sięgnęły tak naprawdę dna - mówi Wojciech Szymański, dziennikarz Deutsche Welle. Według hiszpańskiego "El Pais" Polska zakończyła ośmioletni okres rządów ultrakonserwatywnego rządu, który "sprowadził kraj na margines Unii Europejskiej, naruszając praworządność". "Le Figaro" zaznacza, że oczekiwania wobec przyszłego - proeuropejskiego rządu - są ogromne. - Polska może znowu stać się liczącym graczem w Unii Europejskiej. Tak jak to było wcześniej - podkreśla Piotr Moszyński, korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji.

Tusk: mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej TVN24

Nadzieja na zmiany

"The New York Times" zauważa, że Lech Wałęsa tak bardzo chciał być świadkiem upadku Prawa i Sprawiedliwości, że mimo niedawnej walki z COVID-19 przyjechał do Warszawy". Do premiera Tuska płyną liczne gratulacje. Jake Sullivan - doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego - pisze, że Joe Biden z niecierpliwością oczekuje na kontynuację wspólnej pracy jako bliscy sojusznicy. Według szefowej Komisji Europejskiej - doświadczenie Donalda Tuska i silne przywiązanie do europejskich wartości będą cenne w budowaniu silniejszej Europy z korzyścią dla Polaków. Prezydent Zełenski podkreśla, że przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnym wsparciu i strategicznym partnerstwie dla zwycięstwa nad wspólnym wrogiem.

Jeszcze w tym tygodniu premier Tusk - były szef Rady Europejskiej - będzie rozmawiać z europejskimi liderami - na pewno też o Ukrainie. Brytyjski historyk Timothy Garton Ash uznał, że to, co się wydarzyło w Polsce, to jedna z najlepszych wiadomości politycznych w Europie w tym roku.

Źródło: Fakty TVN