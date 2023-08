Kolejny dzień, kolejne problemy z receptami dla pacjentów. "Nie byłam w stanie wypisać leku"

System wystawiania recept na leki przeciwbólowe wciąż z problemami. Są na to dowody. Są też kolejne w tej sprawie wypowiedzi lekarzy. Ministerstwo Zdrowia upiera się, że problemu nie ma. Ale jednocześnie uwalnia od tego systemu szpitale i hospicja. Skoro nie ma problemu - to po co to robi?