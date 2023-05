Kolejki do diabetologów rosną. Po części z winy pacjentów, bo nie zawsze potrzebny jest specjalista

Pacjenci w Polsce dobrze wiedzą, co to znaczy "kolejka po zdrowie". Dla tych z cukrzycą to znaczy co najmniej 130 dni oczekiwania na wizytę. Średnio. Są miejsca, gdzie po poradę u diabetologa trzeba czekać o wiele dłużej. Tymczasem osobom z cukrzycą częściej mogą pomagać lekarze rodzinni.