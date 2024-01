Kobiety czekają na ruchy rządu. "Zniesienie recepty na tabletkę "dzień po" jest absolutnym minimum"

Droga do legalnej aborcji w Polsce nie będzie prosta, ale zniesienie recept na tabletkę "dzień po" wydarzy się o wiele szybciej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd ma zaproponować zmianę ustawy w tej sprawie.

Zaciągnięty trzy miesiące temu dług przyszedł czas spłacić. - To kobiety poszły tłumnie do wyborów i pomogły nam te wybory wygrać - podkreśla Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, posłanka Lewicy.