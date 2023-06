Kłopoty przedsiębiorców. W przyszłym roku o dużo wzrosną składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne

Podwyżka ZUS-u nadchodzi i to niejedna. W 2024 roku przedsiębiorcy zapłacą prawie 2000 złotych miesięcznie. Bo oprócz ZUS-u jest jeszcze składka zdrowotna. Dla małych przedsiębiorców taka wiadomość to koszmar.

Turystów jest mniej, a koszty prowadzenia działalności dla przedsiębiorców nie spadają - wręcz przeciwnie. Za dosłownie wszystko trzeba zapłacić więcej. Od 1 lipca znowu - zgodnie z zapowiedzią - zostanie podniesiona płaca minimalna. - Bardzo mnie to cieszy z perspektywy drugiej strony, czyli pracownika, bo uważam, że powinni zarabiać więcej i powinniśmy zarabiać więcej, ale dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, łączy się to z tym, że będę musiała podnieść ceny - wyjaśnia Emilia Andrzejewska, "Siedlisko Maciejówka".

Ciężar dla przedsiębiorców

Gdy do wyższych składek i podwyżki płacy minimalnej doliczymy wzrost kosztów półproduktów, utrzymania lokalu, ogrzewania i prądu, zaczyna być źle. Stąd obawy, czy narzucone podwyżki nie wypchną ludzi do szarej strefy. - Część przedsiębiorców na pewno będzie uciekała przed umowami, przed ZUS-em, przed ubezpieczeniem, przed tymi rzeczami, bo po prostu finansowo to będzie zbyt ciężkie do dźwignięcia - wyjaśnia Grażyna Milewska, "Zachodnia kawiarnia & bistro".