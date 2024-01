Klincz w wymiarze sprawiedliwości trwa. Prokurator krajowy Dariusz Barski nie zamierza rezygnować

Prokurator krajowy Dariusz Barski nie ustąpi dobrowolnie ze stanowiska. Już dwa razy prosił go o to minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Barski to zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry. Po tym, jak PiS zmieniło przepisy, do jego odwołania potrzebna jest zgoda prezydenta, i to na piśmie.