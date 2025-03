Jest nowy raport o liczbie zgonów z powodu raka. "Mamy dobre wieści"

Jest najnowszy raport, a w nim dobre wiadomości - liczba zgonów z powodu raka nie rośnie już tak bardzo jak kiedyś. Dla lekarzy to jasne. Po pierwsze są coraz bardziej skuteczne leki, po drugie - pacjenci zgłaszają się coraz wcześniej na leczenie.

Jest szansa, że ten ogromny wysiłek, jaki europejskie państwa wkładają w walkę z rakiem, wreszcie zacznie przynosić wymierne efekty. Tak donosi IHE - szwedzki instytut badający od strony ekonomicznej ochronę zdrowia.

- Mamy dobre wiadomości, bo rzeczywiście z tego raportu wynika, że dynamika przyrostu liczby zgonów z powodu nowotworów zaczyna się stabilizować. W Polsce jeszcze rośnie, ale nie rośnie tak dynamicznie, jak rosła kiedyś - stwierdził prof. Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Leki działają coraz skuteczniej

Świadczy to o tym, że Unia Europejska oferuje swoim obywatelom coraz skuteczniejsze leki, a są one skuteczne także dlatego, że pacjenci na leczenie, dzięki badaniom profilaktycznym, zgłaszają się wcześniej niż kiedyś. Wzorem do naśladowania w tym względzie są Szwedzi i Duńczycy. W Polsce za wzór może uchodzić dziennikarka Aleksandra Kurowska.

- W zeszłym roku byłam na kolonoskopii i lekarz nie chciał mi jej zlecić. Mimo że miałam gastroskopię. Nawet wykonując ją, powiedział: w tym wieku nie ma pani żadnych wskazań, i tak dalej. Po czym wybudzam się i słyszę: no to teraz widzimy się co trzy lata, ponieważ polip przekraczał jeden centymetr - opowiada Aleksandra Kurowska, redaktorka naczelna portalu Cowzdrowiu.pl.

To właśnie z takich polipów w jelicie grubym tworzą się później guzy nowotworowe. Chorowania na raka nie unikniemy, ale możemy ograniczyć skutki choroby.

- W tymże raporcie zwróciłem uwagę na pewien zapis, który szacował, że można uniknąć około od 30 do 50 procent zgonów przy założeniu, że będziemy stosować profilaktykę pierwotną, czyli będziemy unikać raka - mówi dr hab. Wojciech Rogowski, onkolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Najważniejsze są systematyczne badania

Janusz Krupa z Józefowa pod Warszawą od dwóch lat zmaga się z rakiem jelita grubego, jest po chemioterapii. Żałuje, że nie zgłosił się na kolonoskopię, kiedy czuł się dobrze i był na to czas.

- Dostałem zaproszenie z programu takiego prewencyjnego, zignorowałem to, i dopiero, jak zaczęło się rozwolnienie z krwawieniem, no to w tym momencie lekarz rodzinny wystawił skierowanie - opowiada Janusz Krupa.

Dziś pacjent zachęca wszystkich, aby systematycznie się badali. Podobne zachęty płyną ze strony lekarzy.

- W związku z tym apel: naprawdę, korzystajcie z programów profilaktycznych, badań przesiewowych, i mam nadzieję, że krajowa sieć onkologiczna przyniesie kolosalną zmianę w naszym systemie - apeluje prof. Piotr Rutkowski.

Dzięki temu jest szansa, że w kolejnym rocznym raporcie szwedzkiego Instytutu Ekonomiki Zdrowia Polska ze swoimi danymi zdrowotnymi wypadnie lepiej niż dotąd. Z epidemią nowotworów powinien walczyć nie tylko personel medyczny i Ministerstwo Zdrowia, ale my wszyscy.

Źródło: Fakty TVN