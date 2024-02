Jarosław Kaczyński zrobił się ostatnio nerwowy. Odpowiedział człowiekowi na placu: "gówniarzu"

czytaj dalej

Ze słów Donalda Trumpa należy wyciągnąć dwa wnioski - powiedział w niedzielę w "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Jeden to jest namawianie wszystkich naszych partnerów na to, żeby więcej inwestowali w swoją obronność - stwierdził. Drugi - dodał - to wzmacnianie samej Unii Europejskiej.