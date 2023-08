Jarosław Kaczyński nie chce się mierzyć z Tuskiem ani w wyborach w tym samym okręgu, ani w debacie

Były już w Warszawie dwa takie prestiżowe i symboliczne pojedynki. Oba zakończone klęską Jarosława Kaczyńskiego i zwycięstwem Donalda Tuska. Kolejnego nie będzie, bo prezes PiS nie wystartuje w wyborach do Sejmu w stolicy. Opozycja mówi, że ucieka, bo się boi. Prezes tłumaczy, że to dla dobra partii.

Po tym, jak Jarosław Kaczyński potwierdził, że w tych wyborach po raz pierwszy w historii PiS-u nie wystartuje z Warszawy, Donald Tusk ogłosił, że z ostatniego miejsca wystawi Romana Giertycha. Roman Giertych informację potwierdził. Chociaż start Kaczyńskiego z Kielc to na razie nieoficjalna informacja, to prezes PiS-u już wie, że w tej kampanii będzie mierzył się ze swoim byłym wicepremierem. - Podobno jest gotów (Giertych - przyp. red.) przeprowadzić arcyciekawą kampanię, w której wykorzysta całą wiedzę - zapowiada Tusk. - Kiedy my tutaj na Campusie Polska rozmawiamy o przyszłości, dostajemy ofertę dotyczącą przeszłości. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek - skomentował te doniesienia Robert Biedroń.