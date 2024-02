czytaj dalej

To może być najważniejsza komisja tej kadencji. Chodzi o komisję śledczą do spraw Pegasusa, która rozpoczęła swoje merytoryczne prace w polskim Sejmie. Została powołana, by dokładnie wyjaśnić skalę inwigilacji za czasów Zjednoczonej Prawicy. Rangę komisji widzi i opisuje też prasa poza granicami Polski.