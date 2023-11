Jakie są szanse na nowy rząd Morawieckiego? "To nie 10 procent, tylko to Ziobro procent"

10 procent - na tyle Mateusz Morawiecki ocenia szanse powołania przez Sejm swojego nowego rządu. Nie wyjaśnia, dlaczego akurat 10 procent, gdy wydaje się, że jest to zero.

Posłowie opozycji żartują z premiera Morawieckiego, który nie ma poparcia, a ciągle mówi, że może mieć. - Nie bez kozery mówią o tym długim nosie "Pinokio" Mateusza Morawieckiego, bo jest po prostu kłamcą na zawołanie - podkreśla Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze przed spotkaniem z Konfederacją premier dawał do zrozumienia, że ma szanse na większość i rząd, że rozmawia, ale nie powie z kim. - Nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi. My dochowujemy słowa raz danego - wyjaśnia premier.

Wyimaginowana większość

Jednak nawet z poparciem Konfederacji właściwie nie było szans na powołanie rządu Mateusza Morawieckiego. Poparcia Konfederacji dla jego rządu też nie będzie. Sam premier szanse na jego powstanie ocenia na 10 procent. - Dzisiaj, panie premierze, to nie 10 procent, tylko to Ziobro procent. Czyli zero procent. Pan nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby stworzyć rząd - mówi Tomasz Trela z Nowej Lewicy.