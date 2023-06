Jak uniknąć niezdrowych konsekwencji grillowania? Garść wskazówek od naukowców

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wtorkowego wyroku Sądu Najwyższego, ocenił, że "to kuriozalna próba zainstalowania w Polsce sędziokracji". Tę wypowiedź komentowali goście "Faktów po Faktach". - Słyszałem już tak skandaliczne wypowiedzi premiera, że nie będę udawał zaskoczenia kolejną - ocenił współprzewodniczący Lewicy Razem Adrian Zandberg. Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska stwierdziła, że "to może doprowadzić do anarchii i nieprzestrzegania prawa".