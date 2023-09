Jak powinni głosować katolicy? Episkopat opublikował vademecum. "Ten dokument zrobi dużo szkody"

Konferencja Episkopatu Polski opublikowała "Vademecum wyborcze katolika". Zostało w nim wskazane, czym powinni się kierować katolicy w wyborach. Jest siedem "nienegocjowalnych wartości", w tym prawo do życia od poczęcia do śmierci, a także ochrona praw rodziny opartej na "monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci". - Ono wygląda tak, jakby było przygotowane pod niektóre partie - twierdzi publicysta Tomasz Terlikowski.

Przed katolikami i wyborcami jednocześnie już wkrótce ważne decyzje. Rada do spraw Społecznych KEP przygotowała "Vademecum wyborcze katolika". - Nie wskazujemy na żadną partię. Przypominamy o pewnych zasadach, które są nienegocjowalne dla katolika - wyjaśnia ks. prof. Henryk Skorowski, członek Rady do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Katolik ma nie negocjować, tylko głosować - na tych, którzy między innymi opowiadają się za prawem do życia od poczęcia do śmierci, za rodziną opartą wyłącznie na małżeństwie kobiety i mężczyzny, sprzeciwiają się budowaniu świata "tak, jakby Boga nie było" i "ekonomii, która zabija". - Bardzo mnie zmartwiło opublikowanie vademecum. Jest niezgodne z oświadczeniem episkopatu z maja tego roku, w którym episkopat zaapelował, aby nie mieszać Kościoła w kampanię wyborczą - uważa profesor Andrzej Zoll, były prezes TK, były rzecznik praw obywatelskich.

Co ma zrobić katolik?

Czego brakuje w vademecum? - Zakaz szerzenia nienawiści, zakaz egoizmu partyjnego, zakaz oszustw, korporacji, kradzieży, zakaz nepotyzmu - wylicza profesor Zoll. - Obrona wolności sumienia jest ważna, ale ważne z katolickiego punktu widzenia są również prawa człowieka, ochrona migrantów, otwartość na uchodźców - dodaje Tomasz Terlikowski. Wybory to nakaz sumienia - jak czytamy. Ale co, jeśli katoliczka lub katolik nakazu pójścia na wybory posłuchają, ale zagłosują inaczej, niż wskazano? - To już potem będzie jego problem, jego sumienia. Nie wiem, czy mam wskazać, że to mógłby być człowiek grzeszny - mówi ks. prof. Henryk Skorowski. Kościół ma być wyrazisty - twierdzą twórcy vademecum, które jest rozsyłane do diecezji.