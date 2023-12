Jak będą wyglądały relacje nowego rządu z Ukrainą? "To nie może być w emocjonalnym trybie od miłości do nienawiści"

Trudny jest każdy kolejny dzień tej wojny, ale organizacja wsparcia dla Ukrainy wymagać będzie teraz ze strony Polski i determinacji i umiejętności o wiele większych niż do tej pory. Jak wielkie wyzwania czekają nowy rząd?

Po długiej przerwie Rosjanie znów chcą zniszczyć ukraińską infrastrukturę krytyczną, by Ukraińcy zimą zostali bez ciepła i prądu. Pociski spadły między innymi na przedmieścia ukraińskiej stolicy. - Było cicho, noc. Spaliśmy. I nagle straszliwy huk. Byliśmy nadzy. Znaleźliśmy coś do ubrania. Wszystko zostało zrujnowane. Na starość zostaliśmy z niczym - mówi jedna z mieszkanek Kijowa.

Przed rosyjskimi atakami Ukraińcy bronią się sami, ale liczą, że perspektywa wejścia do Unii Europejskiej doda im ducha w tej walce. W tym tygodniu Unia Europejska na szczycie w Brukseli ma zdecydować o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Kijowem. - Rosja nasiliła ataki. Kijów kilka dni temu był świadkiem największego od początku wojny ataku powietrznego dokonanego przez drony. Ale jednocześnie rosną straty w armii rosyjskiej. To właśnie ten moment, w którym powinniśmy wykorzystać wszystkie nasze możliwości, aby wesprzeć Ukrainę - podkreśla Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji.

Szef unijnej dyplomacji ma nadzieję, że jedność unijna nie będzie złamana. Jednak węgierski premier Viktor Orban zapowiada, że zablokuje decyzję liderów Unii Europejskiej.

Wołodymyr Zełenski w Buenos Aires podszedł do niego podczas inauguracji nowego argentyńskiego prezydenta i krótko z nim rozmawiał. - Porozmawiałem z premierem Węgier Orbanem maksymalnie otwarcie. Jasne, że o naszych europejskich sprawach - przekazuje prezydent Ukrainy. - Możemy skakać i tańczyć, jeśli taka będzie potrzeba, oprócz tego, co już zrobiliśmy, ale uważam, że tę grę należy rozegrać uczciwie. Jeśli każą nam coś zrobić i to robimy, należy to uwzględnić podejmując decyzję - dodaje Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Ukraina czeka na pomoc USA. Prezydent Zełenski wystąpi przed amerykańskimi senatorami

Kwestia współpracy

Ukraina spełniła większość warunków postawionych przez Brukselę. Ukraińcy mają nadzieję, że nowy rząd w Polsce pomoże przekonać węgierskiego premiera, a także zacznie rozmawiać o kluczowych problemach dwustronnych. Ukraińska granica wciąż jest blokowana przez polskich przewoźników, nadal obowiązuje embargo wprowadzone przez Polskę na zboże i produkcję rolniczą. - Były rząd PiS-u i rząd Ukrainy nie miały żadnych rozmów o tym. Takich rozmów, które by wspierały Ukrainę, jako państwo, które walczy za całą Europę z jednej strony, a z drugiej strony wszyscy rozumiemy, że polscy rolnicy też mają z tym problemy i jesteśmy gotowi do tych rozmów - podkreśla Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy. - Wspólnie powinniśmy szukać wyjścia na rynki globalnego południa dla ukraińskiego zboża. To może być instrument nowej polskiej polityki. I wspólnie powinniśmy produkować broń. Bo popyt na nią w naszym regionie spadać raczej nie będzie - zaznacza Jewhen Mahda, politolog.

Według ekspertów - wojna z Rosją może potrwać jeszcze całe lata. Osłabienie Ukrainy byłoby fatalne dla naszego bezpieczeństwa. Kijów bardzo potrzebuje polskiego wsparcia. - Zbudujmy nasze relacje - i to jest klucz - na bazie prawnej. Niech to będzie nowy traktat, niech to będą nowe umowy sektorowe. To nie może być w tym emocjonalnym trybie od miłości do nienawiści, który prowadził PiS - podkreśla Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.

