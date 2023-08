Instytut Matki i Dziecka wszczepił już ponad 1000 endoprotez dzieciom

Bronek Bujnarowski ma w nodze endoprotezę, a wspina się na ściance wspinaczkowej. Właśnie zgłosił się na wizytę kontrolną do Instytutu Matki i Dziecka. W 2022 roku skończył leczenie. - Bolała mnie noga. Bolała, przestawała. Uwagi się nie zwracało, bo to normalne, że coś boli. Potem, jak to już spuchło, chodzić ciężko było, to do lekarza pojechaliśmy i wyszło - opowiada. Wyszło, że to rak kości. Lekarze do końca nie byli pewni, czy uda się nogę uratować. - Jak wrócił właśnie z bloku operacyjnego, to pierwsza rzecz, jak patrzyłam, to czy dwie stópki wystają i, dziękować Bogu, wystawały - mówi Ewa Bujnarowska, mama Bronka.