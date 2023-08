Informacje o lekach, badaniach czy wizytach. Kto z rządu ma dostęp do Internetowego Konta Pacjenta?

Sprawa danych doktora Pisuli

Jednak były już minister Adam Niedzielski, choć nie miał prawa wejść, to otrzymał wrażliwe dane dotyczące doktora Piotra Pisuli i je opublikował. Cała Polska dowiedziała się, że lekarz zapisał sobie leki psychotropowe. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy przeprowadzili w tej sprawie kontrolę w resorcie zdrowia, podejrzewają, że do danych innych lekarzy występujących w "Faktach" TVN też Adam Niedzielski mógł mieć dostęp.

- To, że minister Niedzielski poinformował na Twitterze o konkretnym przykładzie lekarza z Poznania, to nie wyklucza tego, że miał dostęp do wszystkich innych lekarzy, którzy w tych dniach 2-4 sierpnia wypowiadali się - podkreśla Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Ponieważ jestem inspektorem danych osobowych, to uważam, że to, co zrobił minister, jest niedopuszczalne. Po prostu dane im wyżej, tym bardziej powinny być agregowane i anonimizowane. Nie może być czegoś takiego, że minister ma dostęp do indywidualnych danych pacjenta, a przesyłanie tych danych Whatsappem to w ogóle jest horror - uważa pan Sławomir Orłowski.