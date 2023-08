Incydent w Sarnowej Górze. Ministerstwo mówi o "wystawie statycznej"

czytaj dalej

Pan Roman ma szczęście - żyje, choć miał zawał. Uratowali go lekarze ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Według NFZ pan Roman z tym zawałem powinien trafić do Nowej Soli albo do Szczecina, ewentualnie do Poznania. W Gorzowie na takich pacjentów jak Pan Roman nie ma trzech milionów złotych.