Imigranci sprowadzeni przez Rosję i Białoruś wciąż forsują granicę. Jak Tarcza Wschód ma pomóc?

Sprowadzają ich Rosja i Białoruś, a nawet dają im narzędzia do sforsowania zapory. Migranci wciąż nacierają. Premier Donald Tusk zapowiedział umocnienie infrastruktury granicznej z Rosją i Białorusią za 10 miliardów złotych. Tarcza Wschód to przede wszystkim zaawansowane systemy monitoringu, modernizacja infrastruktury transportowej i budowa magazynów, a także gromadzenie materiałów i sprzętu inżynieryjnego.

Tusk: zbudujemy bardzo nowoczesną infrastrukturę

- Jeżeli będziemy rozumieli fortyfikowanie jako budowanie swoistej Linii Maginota na przykład, to oczywiście to nie jest ten kierunek, ale pamiętajmy, że jesteśmy w XXI wieku - powiedział Mirosław Różański, członek senackiej komisji obrony narodowej i klubu senackiego Trzeciej Drogi.

Ekolodzy mają powody do satysfakcji

Kwestię Tarczy Wschód ma regulować specustawa. - Jeśli będą podejmowane działania konkretnie umacniające polską granicę, czy to z Białorusią, czy to z imperialną Rosją, z całą pewnością będziemy się do tego odnosić. Póki co, brak jest jakichkolwiek konkretów - powiedział Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.