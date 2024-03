"Historyczne spotkanie" w sprawie związków partnerskich. "Fakt, że zostaliśmy wysłuchani, to jest duża zmiana"

Mateusz Kaczmarek-Brzozowski z grupy Stonewall zasiadł do stołu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów razem z przedstawicielami kilkudziesięciu organizacji, które zajmują się prawami osób LGBT. - Cieszymy się, że rząd zaprasza nas do siebie i to w takim szerokim gronie. A to wszystko na zaproszenie ministry do spraw równości - przyznał Mateusz. - To było zdecydowanie historyczne spotkanie - komentuje Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii. - Ważne jest to, że rozmawia z nami ktoś tak wysokiej rangi. Nie jesteśmy sprowadzeni znowu do jakiejś grupy interesów, która rozmawia z tą czy inną partią polityczną - dodaje Hubert Sobecki ze stowarzyszenia "Miłość nie wyklucza".