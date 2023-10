Hamas zaatakował Izrael. "Zniszczenia są ogromne"

czytaj dalej

Liderzy i kandydaci są na ostatniej przedwyborczej prostej, bo ostatni tydzień kampanii to dla nich czas największej mobilizacji. Mobilizacja jest też po stronie wyborców - i tu też czas ma znaczenie. Do 12 października można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopisać się do spisu wyborców, dlatego niektóre urzędy wydłużyły godziny pracy, a na gdańskich uczelniach stanęły mobilne punkty.