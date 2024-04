Groźna moda wśród niektórych kierowców. "To jest koszmar"

- W centrum, a nie daj panie Boże, między blokami. To jest koszmar. To jest bardzo uciążliwe, hałaśliwe - komentuje mieszkanka Warszawy. - Przeszkadza to jednak, tak? Małe dzieci się boją, psy - komentuje inny mieszkaniec. Te 111 decybeli, a czasem i nawet 120 decybeli, które generują samochody z przerobionymi tłumikami, to nie tylko uciążliwość. To też duże zagrożenie dla słuchu. - Do 90 decybeli jest to strefa, gdzie narząd słuchu bezpiecznie sobie radzi - mówi profesor Wojciech Golusiński, laryngolog. Wszystko, co powyżej, słuch może uszkadzać. A gdy dźwięk przekroczy 120 decybeli, uszkodzenia są nieodwracalne. - Absolutnie powoduje to nieodwracalne skutki, takie jak głuchota - informuje Golusiński.