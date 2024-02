Grozi nam epidemia odry. Wystarczy kilka procent niezaszczepionych dzieci i może pojawić się ognisko

Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm i ostrzega przed wybuchem epidemii odry. W 2023 roku w Europie liczba zachorowań wzrosła aż 60 razy. U nas statystyki nie są aż tak złe, ale nie jest to argument, by ostrzeżenia i ryzyko lekceważyć.

Do szpitala w Weston na Florydzie wciąż są dowożone kolejne dzieci na badania. Sprawa jest poważna, bo w tamtejszej szkole wybuchło ognisko odry. - Mamy w szkole sześć przypadków odry. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zdezynfekować budynek i wymienić w nim filtry powietrza - przekazuje Peter Licata, kurator szkół publicznych hrabstwa Broward na Florydzie. Światowa Organizacja Zdrowia po raz kolejny ostrzega: w 2024 roku w większości krajów na świecie ryzyko wystąpienia epidemii odry będzie wysokie lub bardzo wysokie, jeśli nie zostaną podjęte radykalne środki zapobiegawcze. - W tym roku czeka nas wybuch epidemii odry. Naprawdę jesteśmy zaniepokojeni tym, co może się stać - alarmuje doktor Natasha Crowcroft, ekspertka WHO do spraw odry i różyczki.

To już drugi alert w tej sprawie w krótkim czasie. Niedawno specjaliści WHO podali wstrząsające dane, że w 2023 roku w europejskim regionie nastąpił aż 62-krotny wzrost zachorowań na odrę. - To zagrożenie jest bardzo realne. Zwłaszcza, że takie ostatnie znaczące wzrosty pojawiły się w latach 2018-2019. W Polsce tylko wówczas odnotowano ponad 1800 przypadków. Była to tak zwana epidemia wyrównawcza i teraz wszystko wskazuje na to, że, niestety, ten wynik może się powtórzyć - podkreśla profesor Agnieszka Szuster Ciesielska, wirusolożka z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.

W kolejnych krajach Europy jest epidemia odry. W Polsce wiele dzieci jest niezaszczepionych Marek Nowicki/Fakty TVN

Apele o szczepienia

Z każdym rokiem rośnie liczba niezaszczepionych dzieci w Polsce. W Weston na Florydzie pojawiło się ognisko odry w szkole, gdzie niezaszczepionych było "zaledwie" osiem procent dzieci. W Polsce takich miejsc "niedoszczepionych" jak w Weston też już jest dużo - zwłaszcza w województwach wschodniej Polski.

Ministra zdrowia powołała ostatnio zespół do spraw monitorowania chorób zakaźnych - w razie czego ma reagować. - Oczywiście, monitorujemy tę sytuację i jestem w stałym kontakcie z profesorami. Ostatnie posiedzenie zespołu mieliśmy kilka dni temu. Odra jest jednym z tematów, który monitorujemy - zaznacza ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Monitorowanie to jednak zdecydowanie za mało - twierdzą eksperci. W obliczu zagrożenia, o którym informuje Światowa Organizacja Zdrowia, potrzebne są bardziej radykalne środki. - Można stworzyć jakieś przepisy dotyczące przyjmowania dzieci do przedszkola, czy dzieci do żłobka, czy w szkole i jeżeli nie ma żadnych ograniczeń w tym kierunku, ja bym uważała, że takie powinny być wprowadzone - uważa profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów na Uniwersytecie Gdańskim. Wszystko po to, aby w ten sposób przynajmniej niektórych przekonać do zaszczepienia dzieci.

Źródło: Fakty TVN