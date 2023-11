Ginekolog zgwałcił 19-letnią pacjentkę, dostał karę więzienia w zawieszeniu. "Skandaliczny wyrok"

Pani Karolina miała wtedy 19 lat i to była jej pierwsza wizyta u ginekologa - poleconego, uznanego specjalisty. Lekarz podał jej drinka, molestował, a w końcu zgwałcił w gabinecie. Jan K. został skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. - Ten wyrok jest bardzo rozczarowujący, on jest po prostu zbyt łagodny - ocenia Kamila Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodzin FEDERA.

Wrocławski sąd skazał ginekologa za zgwałcenie pacjentki. Wyrok jednak wzbudził ogromne kontrowersje. - To jest po prostu skandaliczny wyrok - komentuje Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy. - Ten wyrok jest bardzo rozczarowujący, on jest po prostu zbyt łagodny - ocenia Kamila Ferenc z Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodzin FEDERA.

Za gwałt na nastolatce na fotelu ginekologicznym ginekolog dostał wyrok w zawieszeniu. - (Sąd - przyp. red.) wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na cztery lata i oddał go pod dozór kuratora - informuje Marek Poteralski z Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Pełnomocniczka pokrzywdzonej czeka na uzasadnienie wyroku. - Wnioski prokuratury co do kary pozbawienia wolności bezwzględnej, bez zawieszenia, były złożone na rozprawie i myśmy się przychylili do takiego wniosku - mówi adwokatka Joanna Kowalska.

Kary za gwałt w zawieszeniu to w polskiej rzeczywistości prawnej standard - zwracają uwagę eksperci. - Zgwałcenie w polskim systemie karnym jest występkiem, więc taki gwałciciel, jeżeli zgwałcił pierwszy raz, to nikt go surowo nie potraktuje - wskazuje Kucharska-Dziedzic. W opinii ekspertek to prawo, które broni gwałcicieli. - Zostaniesz potraktowany łagodnie, będziemy patrzeć na twoje interesy, żeby nie zniszczyć ci życia tym wyrokiem - zaznacza Ferenc.

Chcą zmian w prawie

Lekarz Jan K. zgwałcił 19-letnią wówczas dziewczynę w swoim gabinecie 12 lat temu. To była jej pierwsza w życiu wizyta u ginekologa. Tak opowiadała o tym reporterom "Uwagi!" TVN: "rozpiął rozporek i pod nosem powiedział, że najlepiej będzie, jak zrobimy to w naturze. Pamiętam, że wtedy ja coś zaczęłam (mówić - przyp. red) pod nosem: ale ja tak nie chcę. Ale to nie były krzyki i głośne sprzeciwy, tylko bardziej takie ciche błaganie".

Zgodnie z polskim prawem trudno jest udowodnić gwałt, jeśli kobieta się czynnie nie broniła. - W Polsce cały czas obowiązuje definicja sprzed prawie stu lat, gdzie zakłada się domniemanie zgody na gwałt - zwraca uwagę Danuta Wawrowska, prawniczka i współautorka projektu ustawy o zmianie definicji gwałtu.

- Wymaga się od ofiar, żeby dokonywały agresywnej obrony fizycznej, a nie wymaga się od sprawców, żeby po prostu nie gwałcili - dodaje Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.

Sejm poprzedniej kadencji dwukrotnie odmawiał zajęcia się propozycją Lewicy o zmianie definicji gwałtu i podniesieniu dolnej granicy kary za gwałcenie. - Wieje wiatr zmian, żeby przyjąć tę zmianę - uważa Kamila Ferenc.

Wyrok na ginekologa jest nieprawomocny. Sąd nakazał mu zapłacenie grzywny i nawiązki dla pokrzywdzonej. Nie zabronił wykonywać zawodu.

Źródło: Fakty TVN